رئيس الاستخبارات البريطانية السابق لـCNN: اتجاه القيادة بالسعودية مهم جدا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال جون ساويرز، الرئيس السابق للاستخبارات الخارجية البريطانية أو ما يُعرف بـ"MI6" إن الاتجاهات الإصلاحية التي تنتهجها القيادة في المملكة العربية السعودية، تعتبر مهمة جدا، وذلك في مقابلة أجراها مع الزميلة كريستيان آمانبور لـCNN.