نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال جون ساويرز، الرئيس السابق للاستخبارات الخارجية البريطانية أو ما يُعرف بـ"MI6" إن الاتجاهات الإصلاحية التي تنتهجها القيادة في المملكة العربية السعودية، تعتبر مهمة جدا، وذلك في مقابلة أجراها مع الزميلة كريستيان آمانبور لـCNN.
رئيس الاستخبارات البريطانية السابق لـCNN: اتجاه القيادة بالسعودية مهم جدا
رئيس MI6 السابق: اتجاه القيادة بالسعودية مهم
الشرق الأوسط
آخر تحديث الجمعة, 22 ديسمبر/كانون الأول 2017; 11:00 (GMT +0400).
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مقابلة كبيرة مراسلين شبكتنا، كريستيان أمانبور، مع رئيس الاستخبارات البريطانية السابق، جون ساويرز.
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