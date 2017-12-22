نتنياهو لـCNN: القدس عاصمتنا منذ 3 آلاف عام.. ونريدها موحدة 

نتنياهو لـCNN: القدس عاصمتنا.. ونريدها موحدة

الشرق الأوسط
آخر تحديث السبت, 23 ديسمبر/كانون الأول 2017; 12:45 (GMT +0400).
بنيامين نتنياهوإسرائيلالجيش الإسرائيليالأمم المتحدةالقدس
2:39

رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة مع شبكتنا غداة تصويت الأمم المتحدة لصالح قرار يدين اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

القدس (CNN)-- اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن دول العالم "تحتضن" إسرائيل، وأن هذا الوضع سيؤدي إلى تغيير الوضع في الأمم المتحدة خلال 10 سنوات. وقال نتنياهو إن القدس عاصمة إسرائيل منذ 3 آلاف عام وإن موقف إسرائيل هو أن "تظل القدس موحدة" وإنها ستضمن حرية العبادة فيها.

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