نتنياهو لـCNN: القدس عاصمتنا منذ 3 آلاف عام.. ونريدها موحدة 

القدس (CNN)-- اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن دول العالم "تحتضن" إسرائيل، وأن هذا الوضع سيؤدي إلى تغيير الوضع في الأمم المتحدة خلال 10 سنوات. وقال نتنياهو إن القدس عاصمة إسرائيل منذ 3 آلاف عام وإن موقف إسرائيل هو أن "تظل القدس موحدة" وإنها ستضمن حرية العبادة فيها.