شاهد.. آلاف الفلسطينيين يتظاهرون في القدس
شاهد.. آلاف الفلسطينيين يتظاهرون في القدس
الشرق الأوسط
آخر تحديث الجمعة, 22 ديسمبر/كانون الأول 2017; 06:41 (GMT +0400).
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شارك آلاف الفلسطينيين، الجمعة، في مظاهرات من أجل القدس أمام المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وحمل بعض المتظاهرين صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهتفوا باسمه، وذلك غداة موافقة الأمم المتحدة على مشروع قرار يدين اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس.
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