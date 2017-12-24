شاهد.. بيت لحم تحتفل بعيد الميلاد

(CNN)-- فيديو يظهر جانباً من احتفالات عيد الميلاد في مدينة بيت لحم، ويأتي ذلك وسط التوترات والمظاهرات التي تشهدها المنطقة إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة.