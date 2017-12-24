(CNN)-- فيديو يظهر جانباً من احتفالات عيد الميلاد في مدينة بيت لحم، ويأتي ذلك وسط التوترات والمظاهرات التي تشهدها المنطقة إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة.
شاهد.. بيت لحم تحتفل بعيد الميلاد
شاهد.. بيت لحم تحتفل بعيد الميلاد
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و40 دقيقة.
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جانب من احتفالات عيد الميلاد التي تقام في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.
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