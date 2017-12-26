البابا يصلي لتطبيق حل الدولتين بحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لجأ البابا فرانسيس إلى قدّاس عيد الميلاد، الإثنين، ليدعو إلى الحل السلمي للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي بإنشاء دولتين.

وأتى خطاب البابا بعد يومين فقط على استنكار أعضاء الأمم المتحدة اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالقدس عاصمةً لإسرائيل، وصلّى البابا من أجل "تعايش سالم لدولتين في حدود متفق عليها ومعترفٍ بها دولياً."

وقال البابا في خطابه: "نرى اليسوع في أطفال الشرق الأوسط الذين يعيشون معاناة مستمرة بالنمو وسط توتّر بين الإسرائيليين والفلسطينيين."

وأضاف: "في يوم احتفالنا هذا، لنطلب السلام من الرب للقدس ولكافة الأراضي المقدّسة، لنصلّي من أجل احتمال ظهور رغبة للاستمرار بالتحاور، من أجل التفاوض للوصول إلى حل."

وقال فرانسيس: "ليدعم الرب جهود كل أفراد المجتمع الدولي، ممن توجههم نواياهم الطيبة للوصول بهذه المنطقة التي يشبّها النزاع، رغم المصاعب الجمّة، إلى التناسق والعدل والأمن وهي أمور طال انتظارها."

كما تطرق البابا إلى اللاجئين والمهاجرين في خطابة، للتعرف على التفاصيل اقرأ الخبر التالي: البابا فرانسيس يركز على المهاجرين بقداس عيد الميلاد