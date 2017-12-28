عدسة CNN توثق مداهمات على خلايا داعش في تركيا قبل رأس السنة 

عدسة CNN ترصد ضرب خلايا داعش بتركيا

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ38 دقيقة.
حرب داعشداعشتركيا
2:14

يشعر الأتراك بالقلق والحذر من موسم العطلات هذا، بسبب الألم والصدمة التي عانوا منها بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع العام الماضي، عندما أطلق مسلح النار على المحتفلين في ملهى رينا الليلي في اسطنبول.

اسطنبول، تركيا (CNN)-- اعتُقل 28 شخصاً في مداهمات قوات الشرطة التركية على مواقع يشتبه بأنها لتنظيم داعش في جميع أنحاء البلاد. خلال العام الماضي، اعتُقل مئات من المشتبه بهم في داعش، ولكن مستوى التهديد لا يزال مرتفعاً في تركيا.. وذلك يخلق جواً مخيفاً في الوقت الذي ينبغي أن يكون احتفالياً.

حرب داعشداعشتركيا