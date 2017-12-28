اسطنبول، تركيا (CNN)-- اعتُقل 28 شخصاً في مداهمات قوات الشرطة التركية على مواقع يشتبه بأنها لتنظيم داعش في جميع أنحاء البلاد. خلال العام الماضي، اعتُقل مئات من المشتبه بهم في داعش، ولكن مستوى التهديد لا يزال مرتفعاً في تركيا.. وذلك يخلق جواً مخيفاً في الوقت الذي ينبغي أن يكون احتفالياً.
عدسة CNN توثق مداهمات على خلايا داعش في تركيا قبل رأس السنة
عدسة CNN ترصد ضرب خلايا داعش بتركيا
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ38 دقيقة.
2:14
يشعر الأتراك بالقلق والحذر من موسم العطلات هذا، بسبب الألم والصدمة التي عانوا منها بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع العام الماضي، عندما أطلق مسلح النار على المحتفلين في ملهى رينا الليلي في اسطنبول.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.