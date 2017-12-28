عدسة CNN توثق مداهمات على خلايا داعش في تركيا قبل رأس السنة 

اسطنبول، تركيا (CNN)-- اعتُقل 28 شخصاً في مداهمات قوات الشرطة التركية على مواقع يشتبه بأنها لتنظيم داعش في جميع أنحاء البلاد. خلال العام الماضي، اعتُقل مئات من المشتبه بهم في داعش، ولكن مستوى التهديد لا يزال مرتفعاً في تركيا.. وذلك يخلق جواً مخيفاً في الوقت الذي ينبغي أن يكون احتفالياً.