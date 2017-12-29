مشاهد من داخل كنيسة مارمينا القبطية بعد الهجوم
مشاهد داخل كنيسة مارمينا القبطية بعد الهجوم
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ13 دقيقة.
1:34
مقطع فيديو يظهر بعض اللقطات من داخل كنيسة مارينا، التي استهدفها هجوم أسفر عن مقتل 8 مسيحيين وشرطي أمامها وفي داخل أحد المحال بالقرب منها.
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