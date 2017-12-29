(CNN)-- أصبح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أول رئيس يزور الموقع المقدس في البلدة القديمة في القدس في مايو/أيار. وهي الخطوة التي أشاد بها الاسرائيليون بأنها "انتصار دبلوماسي"، واعتبروه قبولاً للسيطرة الإسرائيلية على الموقع المقدس. ولكن الأكبر من ذلك بكثير هو اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، إذ ستسمى شوارع وحديقة ومحطة قطارات باسم الرئيس الأمريكي بسبب ذلك.
شوارع وحديقة ومحطة قطار.. هذه هي المشاريع الإسرائيلية التي ستسمى باسم دونالد ترامب
هذه المشاريع الإسرائيلية ستحمل اسم ترامب
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و36 دقيقة.
2:12
شاهد.. موجة من المشاريع في جميع أنحاء القدس وإسرائيل مهداةٌ للرئيس الأمريكي.
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