شوارع وحديقة ومحطة قطار.. هذه هي المشاريع الإسرائيلية التي ستسمى باسم دونالد ترامب

(CNN)-- أصبح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أول رئيس يزور الموقع المقدس في البلدة القديمة في القدس في مايو/أيار. وهي الخطوة التي أشاد بها الاسرائيليون بأنها "انتصار دبلوماسي"، واعتبروه قبولاً للسيطرة الإسرائيلية على الموقع المقدس. ولكن الأكبر من ذلك بكثير هو اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، إذ ستسمى شوارع وحديقة ومحطة قطارات باسم الرئيس الأمريكي بسبب ذلك.