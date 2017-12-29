(CNN)-- رغم أن النزاع بدأ بين المملكة العربية السعودية وإيران منذ زمن على السلطة الإقليمية والدينية، إلا أن الأمور تطورت في الآونة الأخيرة.
تعرف على تفاصيل الخلاف الأكبر في المنطقة.. السعودية وإيران
تعرف على تفاصيل الخلاف بين السعودية وإيران
الشرق الأوسط
آخر تحديث الجمعة, 29 ديسمبر/كانون الأول 2017; 04:03 (GMT +0400).
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قوتان إقليميتان عظيمتان.. تتصارعان في أرجاء الشرق الأوسط.
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