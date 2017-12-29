تعرف على تفاصيل الخلاف الأكبر في المنطقة.. السعودية وإيران 

تعرف على تفاصيل الخلاف بين السعودية وإيران 

الشرق الأوسط
آخر تحديث الجمعة, 29 ديسمبر/كانون الأول 2017; 04:03 (GMT +0400).
إيرانالمملكة العربية السعوديةالشرق الأوسطالحرب الباردة
2:15

قوتان إقليميتان عظيمتان.. تتصارعان في أرجاء الشرق الأوسط. 

(CNN)-- رغم أن النزاع بدأ بين المملكة العربية السعودية وإيران منذ زمن على السلطة الإقليمية والدينية، إلا أن الأمور تطورت في الآونة الأخيرة. 

إيرانالمملكة العربية السعوديةالشرق الأوسطالحرب الباردة