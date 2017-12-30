كل ما تحتاج معرفته عن هجوم كنيسة مارمينا بمصر
كل ما تحتاج معرفته عن هجوم كنيسة مارمينا بمصر
الشرق الأوسط
آخر تحديث السبت, 30 ديسمبر/كانون الأول 2017; 10:58 (GMT +0400).
2:05
مصر تهتز بعد هجوم آخر على الأقلية المسيحية بالقاهرة، الجمعة. فلنراجع ما حدث..
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