كل ما تحتاج معرفته عن هجوم كنيسة مارمينا بمصر 

كل ما تحتاج معرفته عن هجوم كنيسة مارمينا بمصر

الشرق الأوسط
آخر تحديث السبت, 30 ديسمبر/كانون الأول 2017; 10:58 (GMT +0400).
مصرالأقباطالكنيسةالكنيسة المصريةالقاهرة
2:05

مصر تهتز بعد هجوم آخر على الأقلية المسيحية بالقاهرة، الجمعة. فلنراجع ما حدث.. 

مصرالأقباطالكنيسةالكنيسة المصريةالقاهرة