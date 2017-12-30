مظاهرات مؤيدة للنظام الإيراني في اليوم الثالث من احتجاجات المعارضة

1:19

تظاهر مؤيدون للنظام الإيراني، السبت، في طهران، مؤكدين على ولائهم للمرشد الأعلى علي خامنئي، بينما تواصلت المظاهرات المعارضة ضد الأوضاع الاقتصادية، التي بدأت الخميس الماضي، لليوم الثالث على التوالي، في عدة مدن إيرانية.