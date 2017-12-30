مظاهرات مؤيدة للنظام الإيراني في اليوم الثالث من احتجاجات المعارضة

مظاهرة تأييد لنظام إيران وسط احتجاجات معارضة

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و54 دقيقة.
إيرانالاقتصاد الإيرانيالحرس الثوري الإيرانيالحكومة الإيرانيةحسن روحاني
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تظاهر مؤيدون للنظام الإيراني، السبت، في طهران، مؤكدين على ولائهم للمرشد الأعلى علي خامنئي، بينما تواصلت المظاهرات المعارضة ضد الأوضاع الاقتصادية، التي بدأت الخميس الماضي، لليوم الثالث على التوالي، في عدة مدن إيرانية.

وتتزامن احتجاجات المعارضة مع ذكرى احتجاجات كبرى بسبب الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول عام 2009، التي عُرفت إعلاميا باسم "الثورة الخضراء"، بينما جاءت المظاهرة الموالية للنظام في ذكرى مظاهرات 30 ديسمبر 2009، التي خرج فيها مؤيدو النظام في مسيرات حاشدة للرد على احتجاجات المعارضة.

إيرانالاقتصاد الإيرانيالحرس الثوري الإيرانيالحكومة الإيرانيةحسن روحانيعلي خامنئي