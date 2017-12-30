ولم تستطع CNN التأكد بشكل مستقل من مصداقية التسجيل، إذ حين حاول مراسل شبكتنا زيارة الجامعة لتأكيد الحدث، لكن الشرطة منعته من دخول الجامعة، ورغم ذلك استطاع تأكيد وجود أعداد كبيرة من الشباب وعناصر الشرطة بالقرب من مبنى الجامعة.
يأتي ذلك في وقت شهدت فيه عدد من المحافظات والمدن الايرانية تظاهرات مشابهة، نددت بحكومة روحاني وبتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار.
شاهد.. احتجاجات غاضبة في جامعة طهران
شاهد.. احتجاجات غاضبة في جامعة طهران
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ48 دقيقة.
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أظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أعدادا كبيرة من المتظاهرين داخل حرم جامعة طهران، مرددين شعارات تندد بالواقع الاقتصادي وفساد الشرطة بحسبهم.
ولم تستطع CNN التأكد بشكل مستقل من مصداقية التسجيل، إذ حين حاول مراسل شبكتنا زيارة الجامعة لتأكيد الحدث، لكن الشرطة منعته من دخول الجامعة، ورغم ذلك استطاع تأكيد وجود أعداد كبيرة من الشباب وعناصر الشرطة بالقرب من مبنى الجامعة.
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