شاهد.. احتجاجات غاضبة في جامعة طهران

ولم تستطع CNN التأكد بشكل مستقل من مصداقية التسجيل، إذ حين حاول مراسل شبكتنا زيارة الجامعة لتأكيد الحدث، لكن الشرطة منعته من دخول الجامعة، ورغم ذلك استطاع تأكيد وجود أعداد كبيرة من الشباب وعناصر الشرطة بالقرب من مبنى الجامعة.

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه عدد من المحافظات والمدن الايرانية تظاهرات مشابهة، نددت بحكومة روحاني وبتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار.

