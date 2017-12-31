(CNN)-- الأمر الذي يجعل هذه المظاهرات مختلفة عن تلك التي وقعت في عام 2009 هو أننا نرى دعوات للإطاحة بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وهذا أمر ستنظر إليه الحكومة بنظرة قاتمة. فالتعبير العلني عن الرغبة بالإطاحة بالقائد الأعلى ليس أمراً يقوم به الإيرانيون عادة، ولن يكون أمراً تتغاضى عنه الحكومة.
دعوات لإسقاط المرشد.. كيف تختلف مظاهرات إيران عن 2009؟
كيف تختلف مظاهرات إيران عن 2009؟
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ31 دقيقة.
1:30
التعبير العلني عن الرغبة بالإطاحة بالقائد الأعلى ليس أمراً يقوم به الإيرانيون عادة.
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