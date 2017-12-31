إيرانية تتظاهر دون حجاب تتحول إلى رمز لحركة "الأربعاء الأبيض"

ولم يتسن لـCNN التحقق من تاريخ تصوير هذا الفيديو الذي تزامن انتشاره مع الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن إيرانية منذ الخميس الماضي بسبب الأوضاع الاقتصادية. بينما قالت الناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد، التي ساعدت في إطلاق حملة "الأربعاء الأبيض"، عبر حسابها على "انستغرام"، إن الشرطة الإيرانية اعتقلت الفتاة التي ظهرت في الفيديو، الأربعاء الماضي.