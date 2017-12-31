ولم يتسن لـCNN التحقق من تاريخ تصوير هذا الفيديو الذي تزامن انتشاره مع الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن إيرانية منذ الخميس الماضي بسبب الأوضاع الاقتصادية. بينما قالت الناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد، التي ساعدت في إطلاق حملة "الأربعاء الأبيض"، عبر حسابها على "انستغرام"، إن الشرطة الإيرانية اعتقلت الفتاة التي ظهرت في الفيديو، الأربعاء الماضي.
إيرانية تتظاهر دون حجاب تتحول إلى رمز لحركة "الأربعاء الأبيض"
إيرانية تتظاهر دون حجاب في "الأربعاء الأبيض"
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و17 دقيقة.
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حقق مقطع فيديو لفتاة إيرانية تتظاهر دون حجاب في الشارع انتشارا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، وأصبحت رمزا بارزا لحركة "#الأربعاء_الأبيض"، التي ظهرت قبل شهور احتجاجا على قواعد الملابس المفروضة على الإيرانيات منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
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