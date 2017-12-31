(CNN)-- فيديو يظهر سيدة أثناء المظاهرات وهي تصرخ “الموت لخامنئي” أمام قوات الأمن، وذلك في منطقة حميدان الريفية.
شاهد.. إيرانية تصرخ “الموت لخامنئي” بوجه الأمن
إيرانية تصرخ “الموت لخامنئي” بوجه الأمن
الشرق الأوسط
آخر تحديث الأحد, 31 ديسمبر/كانون الأول 2017; 11:01 (GMT +0400).
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بعض المظاهرات التي تشهدها إيران تدعو للإطاحة بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
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