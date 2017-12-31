شاهد.. إيرانية تصرخ “الموت لخامنئي” بوجه الأمن

إيرانية تصرخ “الموت لخامنئي” بوجه الأمن

الشرق الأوسط
آخر تحديث الأحد, 31 ديسمبر/كانون الأول 2017; 11:01 (GMT +0400).
إيرانالحكومة الإيرانيةعلي خامنئي
1:07

بعض المظاهرات التي تشهدها إيران تدعو للإطاحة بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

(CNN)-- فيديو يظهر سيدة أثناء المظاهرات وهي تصرخ “الموت لخامنئي” أمام قوات الأمن، وذلك في منطقة حميدان الريفية.

إيرانالحكومة الإيرانيةعلي خامنئي