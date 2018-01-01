متظاهرون في إيران ينهبون سيارة إطفاء

متظاهرون في إيران ينهبون سيارة إطفاء

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ16 دقيقة.
إيراناحتجاجات إيرانالحكومة الإيرانية
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يظهر في هذا الفيديو المأخوذ من قناة تلفزيونية رسمية في إيران، متظاهرون ينهبون سيارة إطفاء ويخرّبونها.

ولم تتمكن CNN من التأكد من صحة هذا الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

إيراناحتجاجات إيرانالحكومة الإيرانية