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متظاهرون في إيران ينهبون سيارة إطفاء
متظاهرون في إيران ينهبون سيارة إطفاء
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ16 دقيقة.
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يظهر في هذا الفيديو المأخوذ من قناة تلفزيونية رسمية في إيران، متظاهرون ينهبون سيارة إطفاء ويخرّبونها.
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