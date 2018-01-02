في اليوم السادس من مظاهرات إيران.. هذه آخر المستجدات
اليوم الـ6 من مظاهرات إيران.. إليكم المستجدات
الشرق الأوسط
آخر تحديث الثلاثاء, 02 يناير/كانون الثاني 2018; 11:22 (GMT +0400).
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أصيب ثلاثة من رجال الشرطة، وقُتل الرابع على يد متظاهر يحمل بارودة صيد، وحدث ذلك بعد نهاية أسبوع قُتل فيه 12 متظاهرا ضد الحكومة.
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