عريقات يسأل ترامب: ماذا بقي لنناقشه؟

عريقات يسأل ترامب: ماذا بقي لنناقشه؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ16 دقيقة.
إسرائيلالقدسدونالد ترامبصائب عريقات
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بعد تهديد ترامب بسحب المساعدات من الفلسطينيين، صائب عريقات يسأل الرئيس الأمريكي: ماذا بقي لنناقشه؟

(CNN)-- صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “ينتقل من التفاوض إلى الإملاء،” وذلك بعد تهديد ترامب بسحب المساعدات من الفلسطينيين.

إسرائيلالقدسدونالد ترامبصائب عريقات