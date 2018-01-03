(CNN)-- صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “ينتقل من التفاوض إلى الإملاء،” وذلك بعد تهديد ترامب بسحب المساعدات من الفلسطينيين.
عريقات يسأل ترامب: ماذا بقي لنناقشه؟
عريقات يسأل ترامب: ماذا بقي لنناقشه؟
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ16 دقيقة.
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بعد تهديد ترامب بسحب المساعدات من الفلسطينيين، صائب عريقات يسأل الرئيس الأمريكي: ماذا بقي لنناقشه؟
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