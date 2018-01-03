عريقات يسأل ترامب: ماذا بقي لنناقشه؟

(CNN)-- صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “ينتقل من التفاوض إلى الإملاء،” وذلك بعد تهديد ترامب بسحب المساعدات من الفلسطينيين.