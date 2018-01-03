بين تعاطف روحاني ومزاعم المسؤولين بتدخل أمريكا.. ماذا ينتظر إيران؟

بين النظام وأمريكا.. ماذا ينتظر إيران؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 03 يناير/كانون الثاني 2018; 05:41 (GMT +0400).
حسن روحانيأمريكاإيراناحتجاجات إيرانالاقتصاد الإيراني
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صراع إيران بين التحفظ والإصلاح القائم منذ عقود، يبدأ جزءاً جديداً غير متوقع.

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