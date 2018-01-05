شاهد في دقيقتين.. ماذا حدث في أسبوع من الاحتجاجات بإيران؟

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في 28 ديسمبر/ كانون الأول، بدأت أولى الاحتجاجات الإيرانية بسبب الأوضاع الاقتصادية من مدينة مشهد، وانتشرت في عدة مدن، بينما تصدت لها السلطات الإيرانية بالقوة، وحشدت أنصارها في احتجاجات مؤيدة، على مدار أسبوع من الأحداث التي أسفرت عن مقتل 21 شخصا على الأقل.