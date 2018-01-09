مشروع "حصاد المياه" بالسودان.. يبدل حياة البشر بقطرة ماء

الخرطوم، السودان (CNN) -- يسيرون لمسافات طويلة طلبا لري عطشهم وعطش مزروعاتهم، أو يتكبدون تكاليف باهظة كل يوم لضمان وصول بعض المياه إليهم على متن "عربة كارو"، هذه كانت حال سكان منطقة "عد حسين" جنوب العاصمة السودانية، الخرطوم، قبل أن تتبدل حياتهم جذريا بعد مشروع "حصاد المياه".

"حتى الماء المالح لم يكن يصل إلينا" يقول عبدالمطلب محمد سلمان، أحد سكان حي "عد حسين". ويضيف سلمان: "في المربع الرابع بمنطقة ’عد حسين‘ عانينا نقص الماء لفترة طويلة، وكنا نسير لمسافات طويلة من أجل أن نصل إلى صاحب كارو يجلب لنا الماء."

وباعتبار الماء أساس الحياة، جاء مشروع "حصاد المياه"، الذي عملت عليه الحكومة السودانية بالشراكة مع الصندوق الكويتي للتنمية من أجل تغيير حياة الناس نحو الأفضل.

ويقول سلمان إن المشروع بدّل حياة سكان المنطقة نحو الأفضل بشكل واضح، ويصف حالتهم الآن بالقول: "نحن الآن بسعة ورغد من العيش."

ألفان مشروع هي المشروع المخطط اكتمالها بنهاية 2020 لتوفير المياه لكافة أنحاء السودان بحيث تكون المياه على مسافة لا تزيد عن كيلومترين عن التجمعات السكانية كي تسهم بشكل واسع في تنمية الريف وتحقيق نقلة نوعية في الإنتاج الزراعي والحيواني بالسودان.