قبل يوم من القرار النهائي.. نظرة سريعة على خيارات ترامب بشأن النووي الإيراني

(CNN)— أكد مسؤولون أميركيون لـCNN أن كبار مستشاري الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب يشجعونه على الالتزام بشروط الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015 وتجديد تخفيف العقوبات على ايران بشكل مؤقت قبل الموعد النهائي القانوني المحدد غداً، الجمعة. وسيجتمع ترامب، الخميس، مع فريقه للأمن القومي لمناقشة الأمر. وفي ذات الوقت، ستجتمع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني. كما سيحضر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف الاجتماع.