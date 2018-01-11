(CNN)— أكد مسؤولون أميركيون لـCNN أن كبار مستشاري الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب يشجعونه على الالتزام بشروط الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015 وتجديد تخفيف العقوبات على ايران بشكل مؤقت قبل الموعد النهائي القانوني المحدد غداً، الجمعة. وسيجتمع ترامب، الخميس، مع فريقه للأمن القومي لمناقشة الأمر. وفي ذات الوقت، ستجتمع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني. كما سيحضر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف الاجتماع.
قبل يوم من القرار النهائي.. نظرة سريعة على خيارات ترامب بشأن النووي الإيراني
نظرة سريعة على خيارات ترامب بالشأن الإيراني
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ31 دقيقة.
2:39
لم يخبرنا البيت الأبيض بالكثير، بينما يدرس دونالد ترامب خياراته بشأن الاتفاق النووي الإيراني. إذاً، ما هي الخيارات المتاحة للرئيس الأمريكي؟
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.