تونس.. مخاوف من اتساع الاضطرابات في مهد الربيع العربي
تونس.. مخاوف من اتساع الاضطرابات
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و16 دقيقة.
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نزل التونسيون الى الشوارع للاحتجاج ضد قانون المالية الجديد الذي لايحظى بشعبية
نزل التونسيون الى الشوارع للاحتجاج ضد قانون المالية الجديد الذي لايحظى بشعبية
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