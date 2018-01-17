أمريكا تقتطع نصف تمويلها للأنروا.. والفلسطينيون: نريد الكرامة

أمريكا تقتطع نصف تمويلها للأنروا

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ57 دقيقة.
أمريكاالفلسطينيونفلسطين
1:59

تعتمد وكالة الأنروا على أكثر من مليار دولار من التبرعات للحفاظ على الخدمات التي تقدمها، وتتبرع الولايات المتحدة بما يقارب 30% من هذا المبلغ.

أمريكاالفلسطينيونفلسطين