أمريكا تقتطع نصف تمويلها للأنروا.. والفلسطينيون: نريد الكرامة
أمريكا تقتطع نصف تمويلها للأنروا
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ57 دقيقة.
1:59
تعتمد وكالة الأنروا على أكثر من مليار دولار من التبرعات للحفاظ على الخدمات التي تقدمها، وتتبرع الولايات المتحدة بما يقارب 30% من هذا المبلغ.
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