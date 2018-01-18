شيخ الأزهر لـCNN: قرار ترامب بشأن القدس يغذي الإرهاب.. وسأكون متناقضا إذا استقبلت بنس

حذر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في مقابلة مع CNN، من خطورة تأثير قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وقال الطيب إن "مثل هذه القرارات هي التي تغذي الإرهاب"، مشيرا إلى وجود أسباب أخرى تشجع الإرهاب الذي يرفضه الجميع.

وعن رفضه لاستقبال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلال زيارته المقررة إلى مصر السبت ضمن جولة بالمنطقة، قال الطيب: "لا يوجد أي دين من الأديان يمكن أن يقبل بقرار كهذا"، مضيفا: "سأكون متناقضا أمام الناس إذا استقبلت أحد أكبر معدي هذا القرار من الإدارة الأمريكية، الذي أرى أنه تزييف للتاريخ".