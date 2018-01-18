(CNN) — تقول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا إنها ستعاني من أسوأ أزمة مالية في تاريخها بسبب اقتطاع أمريكا من تبرعاتها للوكالة. لكن من الذي سيتأثر بهذه الأزمة؟ ولماذا قررت أمريكا فعل ذلك الآن؟ وهل سيؤثر ذلك على قرارات السلطة الفلسطينية بشأن محادثات السلام؟
الأونروا: اقتطاع أمريكا من تبرعاتها سيؤدي لأسوأ أزمة مالية في تاريخنا
ما أهمية اقتطاع أمريكا من تبرعاتها للأونروا؟
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و44 دقيقة.
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تعرفوا إلى تفاصيل اقتطاع أمريكا من تبرعاتها للأونروا.
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