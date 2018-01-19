شيخ الأزهر لـCNN: ظروفنا لاتسمح بالمواجهة وقرار القدس بالونة اختبار

قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في مقابلة مع CNN، إن ظروف العرب لاتسمح بالمواجهة، مضيفاً أن مهمة الأزهر هي إبقاء الإرادة العربية والإسلامية مستعدة ومتيقظة للدفاع عن قضيتها.

وقال الطيب إن " قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها يبدو بالونة اختبار ونحن مسؤولين عن استمرا الشعور اليقظ بمقدساتنا سواء إسلامية أو مسيحية ."