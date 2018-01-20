الرياض كانت قبلته الخارجية الأولى.. كيف يرى السعوديون ترامب بعد عام بالرئاسة؟

2:56

السعوديون يقدرون موقف ترامب بشأن إيران، وأنه قام بأول زيارة خارجية له كرئيس إلى المملكة العربية السعودية. قضية واحدة يخالفونه فيها، هي قراره بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.