الرياض كانت قبلته الخارجية الأولى.. كيف يرى السعوديون ترامب بعد عام بالرئاسة؟

كيف يرى السعوديون ترامب بعد عامه الأول؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و48 دقيقة.
المملكة العربية السعوديةالرياضأمريكادونالد ترامبالقدس
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السعوديون يقدرون موقف ترامب بشأن إيران، وأنه قام بأول زيارة خارجية له كرئيس إلى المملكة العربية السعودية. قضية واحدة يخالفونه فيها، هي قراره بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

المملكة العربية السعوديةالرياضأمريكادونالد ترامبالقدسإسرائيل