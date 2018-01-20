الرياض كانت قبلته الخارجية الأولى.. كيف يرى السعوديون ترامب بعد عام بالرئاسة؟
كيف يرى السعوديون ترامب بعد عامه الأول؟
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و48 دقيقة.
2:56
السعوديون يقدرون موقف ترامب بشأن إيران، وأنه قام بأول زيارة خارجية له كرئيس إلى المملكة العربية السعودية. قضية واحدة يخالفونه فيها، هي قراره بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.