احتجاجات بالأردن من أجل القدس بالتزامن مع زيارة نائب ترامب

احتجاجات بالأردن ضد زيارة بنس بسبب القدس

الشرق الأوسط
آخر تحديث الأحد, 21 يناير/كانون الثاني 2018; 07:54 (GMT +0400).
الأردنأمريكاعمانمايك بنسالقدس
0:57

تجمع متظاهرون أردنيون أمام السفارة الأمريكية في عمان، منددين باعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة إسرائيل.

الأردنأمريكاعمانمايك بنسالقدسالأراضي الفلسطينيةاحتجاجات