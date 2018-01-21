احتجاجات بالأردن من أجل القدس بالتزامن مع زيارة نائب ترامب
احتجاجات بالأردن ضد زيارة بنس بسبب القدس
الشرق الأوسط
آخر تحديث الأحد, 21 يناير/كانون الثاني 2018; 07:54 (GMT +0400).
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تجمع متظاهرون أردنيون أمام السفارة الأمريكية في عمان، منددين باعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة إسرائيل.
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