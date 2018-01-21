شاهد.. عاهل الأردن لنائب ترامب: القدس مفتاح السلام

عاهل الأردن لنائب ترامب: القدس مفتاح السلام

الشرق الأوسط
آخر تحديث الأحد, 21 يناير/كانون الثاني 2018; 08:03 (GMT +0400).
الأردنمايك بنسالملك عبدالله الثانيدونالد ترامبالقدس
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خطاب العاهل الأردني أثناء لقاءه نائب رئيس الولايات المتحدة.

(CNN)-- جز مقتضب من الخطاب الذي ألقاه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أثناء لقاءه نائب رئيس الولايات المتحدة، مايك بنس، وذلك خلال زيارة الأخير إلى المنطقة.

الأردنمايك بنسالملك عبدالله الثانيدونالد ترامبالقدسإسرائيل