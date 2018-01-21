(CNN)-- جز مقتضب من الخطاب الذي ألقاه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أثناء لقاءه نائب رئيس الولايات المتحدة، مايك بنس، وذلك خلال زيارة الأخير إلى المنطقة.
شاهد.. عاهل الأردن لنائب ترامب: القدس مفتاح السلام
عاهل الأردن لنائب ترامب: القدس مفتاح السلام
الشرق الأوسط
آخر تحديث الأحد, 21 يناير/كانون الثاني 2018; 08:03 (GMT +0400).
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خطاب العاهل الأردني أثناء لقاءه نائب رئيس الولايات المتحدة.
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