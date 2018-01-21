شاهد.. عاهل الأردن لنائب ترامب: القدس مفتاح السلام

(CNN)-- جز مقتضب من الخطاب الذي ألقاه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أثناء لقاءه نائب رئيس الولايات المتحدة، مايك بنس، وذلك خلال زيارة الأخير إلى المنطقة.