(CNN)-- عندما أعلن الرئيس ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، استنكرت 13 طائفة من أصل 13 كنيسة ذلك. وقبل الاعتراف بالعاصمة، كان قد أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، عن رحلته إلى الشرق الأوسط لمساعدة المسيحيين. لكن الآن، لا يريد أي من قادة الكنائس مقابلته.
مسيحيو القدس بطوائفهم: لا نريد مقابلة بنس
مسيحيو القدس بطوائفهم: لا نريد مقابلة بنس
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و43 دقيقة.
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ثلاثة طوائف تتشارك مكان ولادة المسيح.. وبينما هم يختلفون بنظرياتهم اللاهوتية، إلا أنهم يتفقون على أن سياسة أمريكا الخارجية تؤذي المجتمع المسيحي المحلي.
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