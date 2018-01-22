مسيحيو القدس بطوائفهم: لا نريد مقابلة بنس

(CNN)-- عندما أعلن الرئيس ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، استنكرت 13 طائفة من أصل 13 كنيسة ذلك. وقبل الاعتراف بالعاصمة، كان قد أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، عن رحلته إلى الشرق الأوسط لمساعدة المسيحيين. لكن الآن، لا يريد أي من قادة الكنائس مقابلته.