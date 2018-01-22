(CNN)-- عثر على جثث 14 لاجئاً سورياً على الأقل عبروا الحدود إلى لبنان، الجمعة، في منطقة جبلية مغطاة بالثلج قرب الحدود مع سوريا، وفق ما أفاد مسؤولون بالدفاع المدني اللبناني. وعثر على إحدى الجثث، السبت، بينما عثر على بقية الجثث الجمعة في طريق للتهريب بمنطقة المصنع.
شاهد.. مسؤولون لبنانيون: 14 لاجئا سوريا تجمدوا حتى الموت قرب الحدود
لبنان: 14 سوريا تجمدوا حتى الموت قرب الحدود
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و11 دقيقة.
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طفلان كانا من بين الذين تجمدوا، وفقا لما ذكره مسؤولون.
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