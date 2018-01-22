شاهد.. احتجاج أعضاء عرب بالكنيست الإسرائيلي على كلمة بنس
احتجاج أعضاء عرب بالكنيست الإسرائيلي على بنس
الشرق الأوسط
آخر تحديث يوم الاثنين, 22 يناير/كانون الثاني 2018; 08:53 (GMT +0400).
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ألقى مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، كلمة في الكنيست الإسرائيلي، تطرق فيها إلى موضوع نقل سفارة بلاده إلى القدس بنهاية العام المقبل، الأمر الذي أثار احتجاج عدد من الأعضاء العرب في الكنيست. وقال بنس في كلمته: "أقف بتواضع اليوم في القدس عاصمة دولة إسرائيل، ولأوصل رسالة بسيطة: أمريكا تقف مع إسرائيل، لأننا نؤمن بالحق على الباطل، وبالخير على الشر، بالحرية على الاستبداد."
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