شاهد.. ما هي أهداف تركيا من عملية “غصن الزيتون“؟

ما هي أهداف تركيا من عملية “غصن الزيتون“؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ7 دقائق.
تركياسورياأمريكاالأكراد
1:44

عارضت تركيا منذ فترة طويلة التحالف الأمريكي مع وحدات حماية الشعب.

(CNN)-- أطلقت تركيا اسم “غصن الزيتون” على عملية تتضمن شن ضربات جوية ومدفعية، والآن قوات برية تركية تدخل منطقة عفرين شمال سوريا ذات الأغلبية الكردية. الهدف هم المقاتلون السوريون الأكراد مع وحدات حماية الشعب، وهي قوة عسكرية تشكل الجزء الأكبر من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي كانت حليفاً رئيسياً لأمريكا في الحرب ضد داعش في سوريا.

تركياسورياأمريكاالأكراد