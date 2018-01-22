شاهد.. ما هي أهداف تركيا من عملية “غصن الزيتون“؟

(CNN)-- أطلقت تركيا اسم “غصن الزيتون” على عملية تتضمن شن ضربات جوية ومدفعية، والآن قوات برية تركية تدخل منطقة عفرين شمال سوريا ذات الأغلبية الكردية. الهدف هم المقاتلون السوريون الأكراد مع وحدات حماية الشعب، وهي قوة عسكرية تشكل الجزء الأكبر من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي كانت حليفاً رئيسياً لأمريكا في الحرب ضد داعش في سوريا.