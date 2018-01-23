عفرين بين الأكراد والأتراك.. ما هو مصير الحدود التركية السورية؟
عفرين.. ما هو مصير الحدود التركية السورية؟
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و47 دقيقة.
1:35
اليوم الثالث من التدخل التركي في منطقة عفرين السورية ومهاجمته للأكراد.. جبهة جديدة من صراعات يعيشها الشعب السوري.
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