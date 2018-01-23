عفرين بين الأكراد والأتراك.. ما هو مصير الحدود التركية السورية؟

عفرين.. ما هو مصير الحدود التركية السورية؟ 

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و47 دقيقة.
الأتراكالأكرادتركياسورياالحرب السورية
1:35

اليوم الثالث من التدخل التركي في منطقة عفرين السورية ومهاجمته للأكراد.. جبهة جديدة من صراعات يعيشها الشعب السوري.

الأتراكالأكرادتركياسورياالحرب السورية