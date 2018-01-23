شاهد.. البحرين تقدم “كشف حساب” لعمليات إيران.. وطهران ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، سلسلة اتهامات لإيران خلال لقاء مع شخصيات اجتماعية وسياسية، مشيراً إلى الخلايا التي قامت بعمليات إرهابية في البلاد "تمت إدارتها من العناصر الموجودة في إيران وأنها تقوم بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان، من أجل تدريب هذه العناصر." من جانبها ردت إيران على لسان المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي، بالقول إن الاتهامات البحرينية "ناجمة عن مكان آخر في الخارج وغير جديرة بالاهتمام."