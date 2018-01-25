أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تعذيب مهاجرين سودانيين بشكل مبرح على ظهورهم بالسياط من قبل مجهولين، في محاولة منهم للحصول على فدية مالية.
شاهد.. تعذيب مهاجرين سودانيين في ليبيا طلباً للفدية
تعذيب مهاجرين سودانيين في ليبيا طلباً للفدية
الطريق إلى الحرية
آخر تحديث منذ 3 ساعات و42 دقيقة.
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يظهر فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض مهاجرين سودانيين للتعذيب من أجل الحصول على فدية، وفقاً للسلطات الليبية
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