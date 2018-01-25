شاهد.. تعذيب مهاجرين سودانيين في ليبيا طلباً للفدية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تعذيب مهاجرين سودانيين بشكل مبرح على ظهورهم بالسياط من قبل مجهولين، في محاولة منهم للحصول على فدية مالية.