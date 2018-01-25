شاهد.. تعذيب مهاجرين سودانيين في ليبيا طلباً للفدية

تعذيب مهاجرين سودانيين في ليبيا طلباً للفدية

الطريق إلى الحرية
آخر تحديث منذ 3 ساعات و42 دقيقة.
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يظهر فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض مهاجرين سودانيين للتعذيب من أجل الحصول على فدية، وفقاً للسلطات الليبية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تعذيب مهاجرين سودانيين بشكل مبرح على ظهورهم بالسياط من قبل مجهولين، في محاولة منهم للحصول على فدية مالية.

السودانالطريق إلى الحريةالعنف بليبياليبيامهاجرون