نائب رئيس وزراء تركيا لـCNN: خلافنا مع أمريكا جدّي جداً

(CNN)— قابل مذيع شبكة CNN، ريتشارد كويست، نائب رئيس وزراء تركيا، محمد شيمشك، حول الخلاف التركي مع أمريكا بشأن "وحدات حماية الشعب الكردي" السورية (YPG)، المدعومة من أمريكا، والتي تعتبرها تركيا تابعة لحزب العمال الكردستاني التركي (PKK)، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة كـ"تنظيم إرهابي". وتشن تركيا عملية عسكرية باسم "غصن الزيتون" ضد المقاتلين الأكراد في منطقة عفرين السورية.