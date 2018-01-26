(CNN)— قابل مذيع شبكة CNN، ريتشارد كويست، نائب رئيس وزراء تركيا، محمد شيمشك، حول الخلاف التركي مع أمريكا بشأن "وحدات حماية الشعب الكردي" السورية (YPG)، المدعومة من أمريكا، والتي تعتبرها تركيا تابعة لحزب العمال الكردستاني التركي (PKK)، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة كـ"تنظيم إرهابي". وتشن تركيا عملية عسكرية باسم "غصن الزيتون" ضد المقاتلين الأكراد في منطقة عفرين السورية.
نائب رئيس وزراء تركيا لـCNN: خلافنا مع أمريكا جدّي جداً
شيمشك لـCNN: خلاف تركيا مع أمريكا جدّي جداً
الشرق الأوسط
آخر تحديث الجمعة, 26 يناير/كانون الثاني 2018; 11:10 (GMT +0400).
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مقابلة شبكتنا مع نائب رئيس وزراء تركيا، محمد شيمشك.
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