جزء من مقابلة لـCNN مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على هامش منتدى دافوس بسويسرا، يتحدث فيه عن الأزمة مع قطر.
قرقاش يرد على سؤال لـCNN عن إمكانية تصاعد أزمة قطر إلى مواجهة عسكرية
قرقاش لـCNN: أزمة قطر لن تؤدي لمواجهة عسكرية
الشرق الأوسط
آخر تحديث الجمعة, 26 يناير/كانون الثاني 2018; 07:04 (GMT +0400).
1:51
جزء من مقابلة مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على هامش منتدى دافوس بسويسرا.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.