قرقاش يرد على سؤال لـCNN عن إمكانية تصاعد أزمة قطر إلى مواجهة عسكرية

قرقاش لـCNN: أزمة قطر لن تؤدي لمواجهة عسكرية

الشرق الأوسط
آخر تحديث الجمعة, 26 يناير/كانون الثاني 2018; 07:04 (GMT +0400).
أنور قرقاشالأزمة القطرية الخليجيةالإمارات العربية المتحدةالجيش الإماراتيقطر
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جزء من مقابلة مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على هامش منتدى دافوس بسويسرا.

جزء من مقابلة لـCNN مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على هامش منتدى دافوس بسويسرا، يتحدث فيه عن الأزمة مع قطر. 

أنور قرقاشالأزمة القطرية الخليجيةالإمارات العربية المتحدةالجيش الإماراتيقطر