الجنرال فوتيل لـCNN: لم نسحب قواتنا من منبج

الجنرال فوتيل لـCNN: لم نسحب قواتنا من منبج

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و41 دقيقة.
أمريكاالجيش الأمريكيتركياحصريا على CNNسوريا
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قال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن بلاده لم تسحب قواتها من منبج بسوريا للآن، وذلك بعد طلب وجهته السلطات التركية التي تنفذ عمليات عسكرية في الشمال السورية أطلقت عليها اسم عمليات "غصن الزيتون."

أمريكاالجيش الأمريكيتركياحصريا على CNNسوريا