الجنرال فوتيل لـCNN: لم نسحب قواتنا من منبج

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قال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن بلاده لم تسحب قواتها من منبج بسوريا للآن، وذلك بعد طلب وجهته السلطات التركية التي تنفذ عمليات عسكرية في الشمال السورية أطلقت عليها اسم عمليات "غصن الزيتون."