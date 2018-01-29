(CNN)-- مراسل شبكة CNN نك روبيرتسون حصل على فرصة لرؤية كلفة الحرب في اليمن من خلال دخول حصري مع قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.
حصرياً.. CNN مع التحالف في اليمن: ما هي كلفة الحرب؟
حصرياً.. CNN مع التحالف في اليمن
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آخر تحديث منذ52 دقيقة.
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السعوديون يقودون تحالفاً يدعم الحكومة اليمينية المعترف بها دولياً ضد الحوثيين الذين تدعمهم إيران.
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