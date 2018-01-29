حصرياً.. CNN مع التحالف في اليمن: ما هي كلفة الحرب؟

حصرياً.. CNN مع التحالف في اليمن

فقط على CNN
آخر تحديث منذ52 دقيقة.
إيرانالحوثيونالمملكة العربية السعوديةاليمنفقط على CNN
2:43

السعوديون يقودون تحالفاً يدعم الحكومة اليمينية المعترف بها دولياً ضد الحوثيين الذين تدعمهم إيران.

(CNN)-- مراسل شبكة CNN نك روبيرتسون حصل على فرصة لرؤية كلفة الحرب في اليمن من خلال دخول حصري مع قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.

إيرانالحوثيونالمملكة العربية السعوديةاليمنفقط على CNN