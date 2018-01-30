(CNN)-- حذرت سوريا القوات التركية من تدمير معبد عين دارا وغيره من المواقع الأثرية والدينية في منطقة عفرين السورية والقرى المحيطة بها في حلب، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السورية (سانا). وتدعو المديرية العامة للآثار والمتاحف في وزارة الثقافة السورية المنظمات الدولية إلى إدانة الهجمات على المواقع التراثية.
شاهد.. سوريا تتهم تركيا بتدمير موقع أثري يشبه هيكل سليمان
شاهد.. سوريا تتهم تركيا بتدمير مواقع أثرية
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و53 دقيقة.
0:43
تدعو المديرية العامة للآثار والمتاحف في وزارة الثقافة السورية المنظمات الدولية إلى إدانة الهجمات.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.