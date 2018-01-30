شاهد.. سوريا تتهم تركيا بتدمير موقع أثري يشبه هيكل سليمان

(CNN)-- حذرت سوريا القوات التركية من تدمير معبد عين دارا وغيره من المواقع الأثرية والدينية في منطقة عفرين السورية والقرى المحيطة بها في حلب، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السورية (سانا). وتدعو المديرية العامة للآثار والمتاحف في وزارة الثقافة السورية المنظمات الدولية إلى إدانة الهجمات على المواقع التراثية.