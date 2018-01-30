لماذا لم تنته الحرب الأهلية في اليمن بعد؟

لماذا لم تنته الحرب الأهلية في اليمن بعد؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ8 دقائق.
الأزمة اليمنيةالجيش اليمنيالحكومة اليمنيةاليمنالعنف باليمن
1:54

في البداية سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء والكثير من المناطق الأخرى في البلاد

المتمردون الحوثيين الذين تدعمهم إيران أطاحوا بحكومة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دولياً في عام 2015.

الأزمة اليمنيةالجيش اليمنيالحكومة اليمنيةاليمنالعنف باليمنصنعاءمطار صنعاءالحوثيونعبدالملك الحوثيإيرانالمملكة العربية السعودية