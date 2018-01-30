المتمردون الحوثيين الذين تدعمهم إيران أطاحوا بحكومة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دولياً في عام 2015.
لماذا لم تنته الحرب الأهلية في اليمن بعد؟
لماذا لم تنته الحرب الأهلية في اليمن بعد؟
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ8 دقائق.
1:54
في البداية سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء والكثير من المناطق الأخرى في البلاد
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.