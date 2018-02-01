اليمن.. حلم السلام المطلق يبقى بعيداً
اليمن.. حلم السلام المطلق يبقى بعيداً
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و43 دقيقة.
4:14
هؤلاء الحكام الإقليميون الأقوياء محبطون من أن اليمن أصبحت ساحة بالوكالة للتوترات الإقليمية..
هؤلاء الحكام الإقليميون الأقوياء محبطون من أن اليمن أصبحت ساحة بالوكالة للتوترات الإقليمية..
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