اليمن.. حلم السلام المطلق يبقى بعيداً

اليمن.. حلم السلام المطلق يبقى بعيداً

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و43 دقيقة.
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4:14

هؤلاء الحكام الإقليميون الأقوياء محبطون من أن اليمن أصبحت ساحة بالوكالة للتوترات الإقليمية..

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