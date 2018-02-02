الاسترقاق المنزلي في الأردن.. حقوق مسلوبة تنتظر العدل

الاسترقاق المنزلي بالأردن.. بحث عن عدل منتظر

الطريق إلى الحرية
آخر تحديث الجمعة, 02 فبراير/شباط 2018; 08:49 (GMT +0400).
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وعود فارغة من أصحاب العمل ومحاولات إصلاح حكومية وسط خوف من ظاهرة اتجار بالبشر.. هذا هو وضع العمالة المنزلية الأجنبية في الأردن

عمّان، الأردن (CNN)-- هناك أكثر من 50 ألفاً من العمال المنزليين الأجانب الذين يعملون بشكل شرعي في الأردن. وهناك ما يقارب الـ20 ألفاً يعملون دون وثائق رسمية. أغلبهم يُتوقع منهم إنجاز الأعمال المنزلية بأكملها إضافة إلى الاهتمام بالأطفال، وبعضهم يتقاضى أجراً قليلاً جداً يصل إلى 200 دولار بالشهر. 

الطريق إلى الحريةالأردنالحكومة الأردنيةحقوق الإنسان