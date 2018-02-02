الاسترقاق المنزلي في الأردن.. حقوق مسلوبة تنتظر العدل

عمّان، الأردن (CNN)-- هناك أكثر من 50 ألفاً من العمال المنزليين الأجانب الذين يعملون بشكل شرعي في الأردن. وهناك ما يقارب الـ20 ألفاً يعملون دون وثائق رسمية. أغلبهم يُتوقع منهم إنجاز الأعمال المنزلية بأكملها إضافة إلى الاهتمام بالأطفال، وبعضهم يتقاضى أجراً قليلاً جداً يصل إلى 200 دولار بالشهر.