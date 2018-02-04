شاهد.. إسقاط طائرة حربية روسية في سوريا

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مقطع فيديو يُظهر حطام طائرة حربية روسية أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاطها في محافظة إدلب السورية بصاروخ محمول على الكتف مضاد للطائرات. وأضافت أن الطيار قفز من الطائرة قبل أن تتحطم لكنه قُتل في مواجهة مع من وصفتهم بـ"إرهابيين".