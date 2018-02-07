منهم 10 أطفال و10 نساء.. مقتل 47 شخصاً في الغوطة الشرقية بغارات النظام السوري 

قصف النظام يقتل 47 بالغوطة نصفهم نساء وأطفال

الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 07 فبراير/شباط 2018; 11:24 (GMT +0400).
الحرب السوريةالنظام السوريالمعارضة السوريةسوريا
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مقتل 47 شخصاً وإصابة 197 في الغوطة المعارِضة، الثلاثاء، تحت غارات النظام السوري، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

الحرب السوريةالنظام السوريالمعارضة السوريةسوريا