شاهد.. بقايا مقاتلة إسرائيلية سقطت بعد غارة على سوريا

تظهر هذه الصور التي التقطت في شمال إسرائيل بقايا مقاتلة إف -16 إسرائيلية تحطمت بعد تنفيذ غارات ضد أهداف في سوريا، والصور تظهر موقع سقوط الطائرة شمال إسرائيل بعد خروج الطيارين منها دون إصابات.

وتقوم السلطات الإسرائيلية بالتحقيق في سبب هذا التحطم الذي قالت إنه يأتي بعد تعرض المقاتلة لـ"نيران مضادة للطائرات بصورة كثيفة."