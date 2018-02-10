تظهر هذه الصور التي التقطت في شمال إسرائيل بقايا مقاتلة إف -16 إسرائيلية تحطمت بعد تنفيذ غارات ضد أهداف في سوريا، والصور تظهر موقع سقوط الطائرة شمال إسرائيل بعد خروج الطيارين منها دون إصابات.
وتقوم السلطات الإسرائيلية بالتحقيق في سبب هذا التحطم الذي قالت إنه يأتي بعد تعرض المقاتلة لـ"نيران مضادة للطائرات بصورة كثيفة."
شاهد.. بقايا مقاتلة إسرائيلية سقطت بعد غارة على سوريا
شاهد.. بقايا مقاتلة إسرائيلية
الشرق الأوسط
آخر تحديث السبت, 10 فبراير/شباط 2018; 01:48 (GMT +0400).
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وتقوم السلطات الإسرائيلية بالتحقيق في سبب هذا التحطم الذي قالت إنه يأتي بعد تعرض المقاتلة لـ"نيران مضادة للطائرات بصورة كثيفة."
تظهر هذه الصور التي التقطت في شمال إسرائيل بقايا مقاتلة إف -16 إسرائيلية تحطمت بعد تنفيذ غارات ضد أهداف في سوريا، والصور تظهر موقع سقوط الطائرة شمال إسرائيل بعد خروج الطيارين منها دون إصابات.
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