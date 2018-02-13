أحد أكثر الأسابيع دموية منذ بدء الحرب السورية.. CNN داخل إدلب

CNN بإدلب.. في أفظع أسابيع الحرب السورية

الحرب السورية
آخر تحديث الثلاثاء, 13 فبراير/شباط 2018; 03:00 (GMT +0400).
الحرب السوريةسورياالنظام السوري
4:19

كانت هذه إحدى المستشفيات الأساسية التي مازالت تعمل في المنطقة.. لكن في سوريا، ليس هناك استثناءات. 

الحرب السوريةسورياالنظام السوري