أحد أكثر الأسابيع دموية منذ بدء الحرب السورية.. CNN داخل إدلب
CNN بإدلب.. في أفظع أسابيع الحرب السورية
الحرب السورية
آخر تحديث الثلاثاء, 13 فبراير/شباط 2018; 03:00 (GMT +0400).
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كانت هذه إحدى المستشفيات الأساسية التي مازالت تعمل في المنطقة.. لكن في سوريا، ليس هناك استثناءات.
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