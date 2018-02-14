أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كيف اعتبرت إسرائيل الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات "رأس السمكة"؟ إليكم لمحة عن الاغتيالات في عالم المخابرات الإسرائيلية بمقابلة حصرية أجرتها مراسلة CNN كريستيان أمنبور مع الكاتب والباحث رونان بيرغمان.
حصرياً.. كتاب يكشف أسرار الموساد وخطط قتل عرفات
حصرياً.. كتاب يكشف تاريخ اغتيالات الموساد
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و30 دقيقة.
3:25
كيف اعتبرت إسرائيل الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات "رأس السمكة"؟
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