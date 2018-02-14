حصرياً.. كتاب يكشف أسرار الموساد وخطط قتل عرفات

حصرياً.. كتاب يكشف تاريخ اغتيالات الموساد

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و30 دقيقة.
ياسر عرفاتإسرائيلالحكومة الإسرائيليةالجيش الإسرائيليالأراضي الفلسطينية
3:25

كيف اعتبرت إسرائيل الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات "رأس السمكة"؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كيف اعتبرت إسرائيل الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات "رأس السمكة"؟ إليكم لمحة عن الاغتيالات في عالم المخابرات الإسرائيلية بمقابلة حصرية أجرتها مراسلة CNN كريستيان أمنبور مع الكاتب والباحث رونان بيرغمان.

ياسر عرفاتإسرائيلالحكومة الإسرائيليةالجيش الإسرائيليالأراضي الفلسطينية