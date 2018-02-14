حصرياً.. كتاب يكشف أسرار الموساد وخطط قتل عرفات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كيف اعتبرت إسرائيل الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات "رأس السمكة"؟ إليكم لمحة عن الاغتيالات في عالم المخابرات الإسرائيلية بمقابلة حصرية أجرتها مراسلة CNN كريستيان أمنبور مع الكاتب والباحث رونان بيرغمان.